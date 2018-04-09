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Налоговики Крыма проведут рейд по теневым квартиросдатчикам
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Налоговики Крыма проведут рейд по теневым квартиросдатчикам 

РИА Новости Крым 58 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФНС России по Республике Крым совместно с правоохранителями в ближайшее время начнут проверки по выводу из тени доходов граждан от сдачи жилья и другой недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В рамках нынешней декларационной кампании, налоговые органы предлагают гражданам в срок до 3 мая добровольно и безнаказанно сообщить о своей деятельности, представив декларации о полученных доходах за 2017 год. После этой даты контрольные подразделения налоговых инспекций республики совместно с правоохранительными органами начнут повсеместные рейды по выявлению граждан, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность", — говорится в сообщении.
По данным УФНС России по Республике Крым, начатая в 2015-2016 годах работа налоговиков совместно с муниципалитетами, полицией, коммунальными службами позволила сформировать базу данных на более чем 6 тысяч крымских квартиросдатчиков, которые только в прошлом году суммарно заплатили более 40 млн рублей налогов.
"Ежегодно количество физических лиц, декларирующих доходы от данной деятельности, увеличивается, а с 2017 года наметилась тенденция регистрация таких граждан в качестве индивидуальных предпринимателей. Сейчас их в Республике более 8 тысяч", — отметили в ведомстве.
Также в рамках данной работы УФНС открыла «телефон доверия», по которому можно позвонить и получить консультацию по вопросам налогообложения граждан, заполнения деклараций в случае получения доходов от сдачи в наем недвижимости. Кроме того, по этому телефону принимаются сообщения о незаконной сдаче жилья, без заключения договоров и уплаты налогов.
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