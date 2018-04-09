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По квартирам Новосибирской области ходят жулики
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По квартирам Новосибирской области ходят жулики 

АиФ-Новосибирск 34 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Жители многоэтажек НСО обращаются на телефон доверия МЧС и сообщают о недобросовестных предпринимателях, которые продают дымовые пожарные извещатели.
Незнакомцы представляются сотрудниками МЧС, ходят по квартирам и просят открыть двери для проведения проверки квартиры на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также для проведения противопожарного инструктажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
Они предлагают купить и установить автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ). Предлагается составить договор с гарантией. Для этого используются паспортные данные. За датчик и его установку берут от полутора до трёх тысяч рублей. Хотя его настоящая цена не превышает 400 рублей.
Сотрудники МЧС действительно проводят профилактические рейды по жилым домам, но в первую очередь инспектор обязан предъявить удостоверение и быть одет в соответствующую форму. Пожарные не «бизнесмены» и не предлагают заключить договор на оказание платных услуг. Гражданам, которые хотят обезопасить свое жилье, предлагается купить пожарный извещатель в специализированных организациях, либо в магазинах смешанных товаров.
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