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Уральское гостеприимство: екатеринбуржцы пустят болельщиков переночевать за 200 тысяч в сутки
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Уральское гостеприимство: екатеринбуржцы пустят болельщиков переночевать за 200 тысяч в сутки 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Если удачно сдать свою квартиру на время проведения ЧМ-2018 по футболу, то потом можно год не работать. Или как минимум несколько месяцев. Жители Екатеринбурга решили не отказываться от такого легкого способа подзаработать. Мы посмотрели, какое жилье горожане предлагают болельщикам на время проведения игр. «Номерной фонд» разнообразен: от обычных однушек в хрущевках до квартир в элитных домах с дизайнерским ремонтом. По данным сервиса Airbnb, средняя цена квартиры за сутки в период с 15 по 27 июня — 26 741 рублей.
Самый дорогой вариант, который нам попался, — это квартира в новом доме за 207 001 рубль в сутки. За 12 дней хозяин просит 2 484 007 рублей. Сейчас за такие деньги в Екатеринбурге можно целую квартиру купить.
За 100 000 рублей в сутки можно арендовать двушку в ЖК «Москва». Хозяйка оговаривает, что квартира будет сдаваться только в июне 2018 года.
На время ЧМ в аренду предлагаются не только комфортные квартиры в центре города, но и совсем обычные, некоторые из них — в отдаленных районах. Но их аренда ничуть не дешевле.
На Белореченской, 7 на период ЧМ-2018 сдается двухкомнатная квартира. Сутки — 25 000 рублей. Состояние видно по фото. Это обычная квартира.
Автор объявления Антон рассказал, что квартира бабушкина, но он временно живет в ней сам.
— У меня скоро своя квартира достроится, и я в нее перееду. А если и ее сдам, то перееду на время к родителям. Объявление о сдаче я выставил где-то неделю назад. Я не делал ремонт, не готовился. Пока звонков особо нет. Когда выставлял цену, смотрел на другие объявления, — рассказал Е1.RU Антон. — Есть квартиры в более отдаленных районах и дороже. По 30–35 тысяч сдаются квартиры на ЖБИ.
А вот эта двушка на ЖБИ как раз за 35 000 рублей. В объявлении говорится, что она сдается только на время проведения ЧМ по футболу.
А по телефону хозяин квартиры признался, что цену указал, глядя на другие объявления в интернете.
— Объявление размещено месяц назад — пока звонков нет. Но это для меня эксперимент. Я сам в этой квартире живу. Но мне есть куда съехать, если будут желающие снять. Если никто не снимет, нет — так нет, я ничего не теряю, — пояснил мужчина.
Прямо напротив Центрального стадиона за 60 000 рублей в сутки сдается трешка на Крылова, 27.
За 90 000 сдают двушку на Татищева, 47а.
Хозяин недвижимости Дмитрий рассказал, что не случайно выбрал такой «амбициозный ценник». Его квартира также будет сдаваться только на время ЧМ, а пока он сам в ней живет.
— Я проанализировал объявление о сдаче недвижимости в других городах и странах. Думаю, что высокая цена привлечет внимание. Тем более что квартира хорошая. Может, откликнутся европейцы, которые захотят посмотреть город, пожить подольше, весь месяц. Пока звонков нет, но и объявление всего три дня висит, — признался Е1.RU Дмитрий.
Много ли футбольных фанатов заплатят за съем сумму, на которую можно купить однокомнатную квартиру на окраинах Екатеринбурга, вопрос риторический. Вот еще несколько объявлений:
Ранее правительство Свердловской области на своем сайте публиковало памятку уральцам, желающим сдать жилье гостям игр ЧМ-2018.
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте ведомства.
Потенциальных арендодателей просят регистрировать как российских, так и зарубежных гостей.
«Так, при размещении граждан Российской Федерации на срок от трех дней и более в течение трех дней необходимо подать заявление о регистрации по месту пребывания. Для этого гость и собственник жилья должны вместе обратиться в отдел по вопросам миграции МВД, имея при себе паспорта. При размещении иностранных граждан в течение одних суток с момента прибытия гостя необходимо оформить соответствующее уведомление, обратившись в отдел по вопросам миграции МВД», — говорится в памятке.
Там же хозяев квартир просят не завышать цены:
«Необоснованно завышенная цена негативно отражается и на репутации владельца, и на репутации города. Кроме того, завышенная цена — повод не воспользоваться вашим предложением».
С начала года цены на номера в отелях мониторят Ростуризм и Роспотребнадзор. Кстати, уже публиковали список «жадных» гостиниц.
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