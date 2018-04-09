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PNK сдала в аренду общежитие в парке «Внуково»
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PNK сдала в аренду общежитие в индустриальном парке «Внуково» 

РИА Недвижимость 35 минут назад
Фото: РИА Новости
PNK Group сдала в долгосрочную аренду общежитие в индустриальном парке "Внуково" управляющей общежитиями и хостелами компании "Мединар", говорится в сообщении PNK.
Как отмечается в нем, пятиэтажное здание общежития имеет площадь порядка 5 тысяч квадратных метров, за счет перепланировки количество мест в нем планируется увеличить на 15%.
"Зачастую арендаторам и собственникам зданий в индустриальных парках удобнее привлекать персонал для работы вахтовым методом, следовательно, необходимы общежития прямо на территории парка", — отмечается в пресс-релизе.
Как добавляется в нем, в общежитии будет несколько категорий комнат: от двухместных до восьмиместных.
PNK Group — один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В портфеле компании 26 индустриальных парков общей площадью более 4 миллионов квадратных метров.
ГК "Мединар" существует с 2014 года и управляет десятью общежитиями и хостелами в Москве и Московской области с более чем 12 тысячами койко-мест.
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