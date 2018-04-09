Росреестр зарегистрировал «Стадион Калининград» 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) поставила на кадастровый учёт «Стадион Калининград». На арене будут проводиться матчи чемпионата мира—2018.
«Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) информирует о том, что объект, на котором будут проводиться игры чемпионата мира по футболу 2018 года, поставлен на кадастровый учёт и на него зарегистрировано право собственности. Решение о государственном кадастровом учёте и государственной регистрации права Российской Федерации на «Стадион Калининград» («Арена Балтика») принято Управлением Росреестра по Калининградской области 6 апреля», — говорится на сайте Росреестра.