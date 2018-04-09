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Москва 24 покажет, как развиваются коммерческая недвижимость и технопарки
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Москва 24 покажет, как развиваются коммерческая недвижимость и технопарки 

Москва24 38 минут назад
Фото: Москва24
12 апреля в Цифровом деловом пространстве состоится круглый стол на тему «Современные тренды рынка коммерческой недвижимости Москвы, комплексное освоение территорий, новый облик индустриального пространства, перспективы промышленного девелопмента». Организаторы — департамент города Москвы по конкурентной политике и Московское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия».
Слушатели узнают: о выгодных площадках для развития коммерческих объектов; о механизмах built-to-suit; о социальной инфраструктуре, как неотъемлемой части развития рынка коммерческой недвижимости; о технопарках, бизнес-парках и торговых центрах, как объектах эффективных инвестиций для крупного бизнеса и МСП; о реформировании старых промышленных зон, создании новых кластеров в рамках комплексного развития территорий Москвы.
Прямую трансляцию можно увидеть 12 апреля в 15:30 на этой странице.
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