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Барнаул попал в рейтинг городов с самыми маленькими квартирами
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Барнаул попал в рейтинг городов с самыми маленькими квартирами 

АиФ — Алтай 45 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
В краевой столице можно купить квартиру площадью 11 кв. метров, она стоит 690 тысяч рублей.
Самая маленькая квартира продается в Новосибирске, ее площадь всего 8 кв. метров, а стоимость — 450 тысяч рублей. По документам это помещение нежилое: прописаться там нельзя, а жить можно. В другой новосибирской «микроквартире» площадью 10 кв. метров можно прописаться, но стоит она уже 530 тысяч рублей.
Как сообщает портал N1.RU, 10-метровые квартиры продаются также в Красноярске. В Кемерове 11-метровую квартиру можно купить за 700 тысяч рублей. Квартиры площадью 12-14 квадратов в Омске и Томске продают за 500 тысяч рублей.
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