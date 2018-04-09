Барнаул попал в рейтинг городов с самыми маленькими квартирами

В краевой столице можно купить квартиру площадью 11 кв. метров, она стоит 690 тысяч рублей.

Самая маленькая квартира продается в Новосибирске, ее площадь всего 8 кв. метров, а стоимость — 450 тысяч рублей. По документам это помещение нежилое: прописаться там нельзя, а жить можно. В другой новосибирской «микроквартире» площадью 10 кв. метров можно прописаться, но стоит она уже 530 тысяч рублей.