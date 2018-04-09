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Быстро и надежно: Россреестр испытывает технологию блокчейн в пилотных регионах
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Быстро и надежно: Россреестр испытывает технологию блокчейн в пилотных регионах 

BitCryptoNews 52 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
При этом технология блокчейн не заменит запись в ЕГРН, а будет применяться для дополнительной защиты заявителей и чтобы минимизировать ошибки. Об этом BitCryptoNews сообщили в пресс-службе Росреестра.
Технология распределенного реестра тестируется в Москве и Ленинградской области. Проект в Москве находится пока на согласовании. В нем будет использоваться логика смарт-контрактов для регистрации отдельных сделок по недвижимости. Участие человека здесь не требуется. В Ленинградской области технология задействована для регистрации договоров долевого участия. С февраля зарегистрировано уже 250 таких договоров.
Для заявителей новая технология станет дополнительной защитой для их сделок. Например, потеря данных между Росреестром и Фондом защиты дольщиков (пилотный проект в Ленинградской области) будет невозможна, даже если будет отсутствовать связь между организациями. В этом случае возможность работать с данными можно будет без содинения. Для регистрации договора и его проверки требуется всего 7 секунд. Услуга оказывается практически моментально.
Решение по внедрению технологии будет приниматься на основе тестирования в Москве и Ленинградской области. Законодательство решено не менять. Поэтому технологию будут вводить поэтапно и совершенствовать. Также будет проведен опрос среди граждан на уровень доверия к такой технологии.
Партнерами по тестированию технологии блокчейн стали Агентство ипотечного жилищного кредитования, Внешэкономбанк, Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Ленинградской области, Внешэкономбанк, Ростелеком, Сбербанк, Правительство Москвы, Налоговая служба в Москве.
Сергей Габов разбирает перспективы технологии распределенного реестра в недвижимости.
фото: Unsplash
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