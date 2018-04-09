За сутки в Прикамье заживо сгорели два нетрезвых курильщика

В минувшие выходные в Прикамье произошли три пожара по вине нетрезвых курильщиков. В двух случаях ЧП закончилось трагически, в третьем — мужчину удалось спасти, сейчас он в больнице, в реанимации.

8 апреля в 02.27 загорелся дом в деревне Ивановка Чернушинского района. Пожар обнаружил сосед, он позвонил в дежурную часть. Когда на место приехали пожарные, огонь бушевал на площади 30 квадратных метров. Внутри дома огнеборцы обнаружили тело 60-летнего хозяина. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Аналогичный случай произошёл 9 апреля в 0.56 в деревне Большая Серва Кудымкарского района. В этом случае пожар охватил 56 квадратных метров частного дома. В огне погиб 50-летний мужчина. Пожар возник из-за непотушенной сигареты.

Третье ЧП произошло в Кунгуре , в квартире на 7 этаже 9-этажного дома на улице Российская.

«Пожар начался 9 апреля в 03.57, от упавшей сигареты загорелся пол на кухне, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Из квартиры пожарные вынесли и передали врачам «Скорой помощи» 54-летнего хозяина квартиры. Пострадавший госпитализирован в реанимацию центральной городской больницы Кунгура. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении».