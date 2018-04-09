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Эксперты отмечают рост стоимости аренды помещений на торговых улицах Москвы на период ЧМ-2018
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Эксперты отмечают рост стоимости аренды помещений на торговых улицах Москвы на период ЧМ-2018 

Ведомости 20 минут назад
Ставки аренды помещений стрит-ритейла в Москве могут вырасти на 10-20% во II квартале на фоне проведения чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении компании Colliers International.
Однако рост ставок будет кратковременный и связан со всплеском спроса на такие помещения в связи с наплывом туристов, отмечают эксперты. «Наплыв туристов отразится на активности арендаторов и уровне вакантности. Сокращение вакантности будет происходить в первую очередь за счет наиболее популярных туристических локаций, включая Арбат, Никольскую, Тверскую, Кузнецкий Мост, Новый Арбат, Б. Дмитровку, Петровку и др.», — говорится в сообщении.
Первыми будущий рост трафика попытаются использовать рестораторы — доля общепита в общей структуре столичных арендаторов может вырасти с 39% до 41-42%. На общепит, а также на торговцев сувернирами, связанными со страной — организатором турнира, придется и наибольший рост доходов в дни чемпионата.
Согласно различным прогнозам, в том числе Ростуризма и мэрии Москвы, турпоток в столицу во время чемпионата может вырасти на 1-1,5 млн человек.
«Представители других сегментов ритейла также стремятся использовать будущий рост трафика. Например, в местах потенциальной концентрации туристических потоков ищут помещения также магазины косметики и парфюмерии и спортивных товаров. Также вероятно, что компании, желающие заработать во время ЧМ, подпишут договоры аренды не на 5-7 лет, а на 3-5 лет, с возможностью выхода из договора и будут смотреть помещения, требующие меньших капитальных затрат», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Наибольшее число матчей, а также финал пройдут в Москве.
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