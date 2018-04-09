Средний возраст московских врачей снизился на 8 лет

Средний возраст врачей в Москве за несколько лет уменьшился на 8 лет, сообщил в понедельник на заседании круглого стола руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун

«Средний возраст московского врача за последние семь лет уменьшился на восемь лет, при этом доля врачей, возраст которых меньше среднего значения, составляет 52%, это в основном женщины — 70%», — сказал Хрипун.

Он добавил, что каждый пятый врач в столице — пенсионер.

По словам Хрипуна, возраст среднего медицинского персонала также уменьшился на четыре года, а руководители медучреждений стали моложе на пять лет.