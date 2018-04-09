Потолок и стены в переходе на Минина отремонтируют за 1,5 млн рублей

Всю прошлую осень подземный переход на площади Минина и Пожарского преображался. На ремонт потратили 4,83 миллиона рублей. Средства на реконструкцию выделялись из бюджета. В отделке использовали строгие облицовочные плиты из Индии. Несколько дней назад переход снова начали ремонтировать.

Как сообщили NN.RU в департаменте строительства администрации Нижнего Новгорода, стоимость ремонта объекта составляет 1 508 803 рубля.

По условиям контракта, срок окончания работ — 18 мая. Работы ведет подрядная организации ООО «Виадук».

— В рамках заключенного муниципального контракта по ремонту искусственных дорожных сооружений Нижнего Новгорода проводятся работы по ремонту двух стен и потолка подземного пешеходного перехода на площади Минина и Пожарского, — уточнили в департаменте.

Ранее мы рассказывали про эпопею с ремонтом перехода около завода НИТЕЛ и почему на площади Лядова так много граффити.