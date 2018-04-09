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Потолок и стены в переходе на Минина отремонтируют за 1,5 млн рублей
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Потолок и стены в переходе на Минина отремонтируют за 1,5 млн рублей 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Всю прошлую осень подземный переход на площади Минина и Пожарского преображался. На ремонт потратили 4,83 миллиона рублей. Средства на реконструкцию выделялись из бюджета. В отделке использовали строгие облицовочные плиты из Индии. Несколько дней назад переход снова начали ремонтировать.
Как сообщили NN.RU в департаменте строительства администрации Нижнего Новгорода, стоимость ремонта объекта составляет 1 508 803 рубля.
По условиям контракта, срок окончания работ — 18 мая. Работы ведет подрядная организации ООО «Виадук».
— В рамках заключенного муниципального контракта по ремонту искусственных дорожных сооружений Нижнего Новгорода проводятся работы по ремонту двух стен и потолка подземного пешеходного перехода на площади Минина и Пожарского, — уточнили в департаменте.
Ранее мы рассказывали про эпопею с ремонтом перехода около завода НИТЕЛ и почему на площади Лядова так много граффити.
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