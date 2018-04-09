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Круглый стол «Современные тренды рынка коммерческой недвижимости Москвы» пройдет 12 апреля
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Круглый стол «Современные тренды рынка коммерческой недвижимости Москвы» пройдет 12 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Инвесторам расскажут о современных тенденциях на рынке коммерческой недвижимости Москвы 12 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.
«Круглый стол на тему «Современные тренды рынка коммерческой недвижимости Москвы, комплексное освоение территорий, новый облик индустриального пространства, перспективы промышленного девелопмента» пройдет в Цифровом деловом пространстве 12 апреля», — говорится в сообщении.
Участники обсудят потенциально привлекательные площадки для развития коммерческих объектов сегодня; механизмы built-to-suit; возведение социальной инфраструктуры, как неотъемлемая часть развития рынка коммерческой недвижимости; технопарки, бизнес-парки и торговые центры, как объекты эффективных инвестиций для крупного бизнеса и МСП; инвестиционная привлекательность столицы: итоги 2017 года и задачи на 2018; проекты реформирования старых промышленных зон, редевелопмента, создания новых промышленных кластеров в рамках комплексного развития территорий Москвы.
В работе круглого стола примут участие представители профильных органов исполнительной власти города, эксперты, представители бизнес-сообщества, общественные предпринимательские объединения.
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Покровка, 47, Цифровое деловое пространство. Начало в 15:30.
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