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Финансирование дорожного ремонта в Ингушетии увеличится на 4% в 2018 году
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Финансирование дорожного ремонта в Ингушетии увеличится на 4% в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Финансирование реконструкции и строительства дорог в 2018 году в Ингушетии увеличится на 4% — до 644 млн рублей, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров в ежегодном послании Народному собранию республики.
"В 2018 году предусмотрен объем финансирования в размере 644 млн рублей. Средства будут направлены на реконструкцию и капитальный ремонт существующих дорог. При этом предусмотрен ввод участков автодорог протяженностью более 24 км, законченных строительством и реконструкцией", — сказал Евкуров.
Он добавил, что основным стратегическим направлением на 2018 год остается усовершенствование существующей сети автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения с переводом их в более высокую техническую категорию.
В 2017 году на развитие дорожного комплекса в Ингушетии направили более 620 млн рублей. Провели работы по строительству, реконструкции и ремонту участков автодорог протяженностью 63,1 км и моста длиной 53,2 м, работы на переходящих объектах, завершение которых планируется в 2018 году.
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