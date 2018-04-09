Палаты Гурьевых в центре Москвы выставлены на открытый аукцион

Историческая усадьба в Потаповском пер. Москвы , известная как палаты Гурьевых, выставлена на открытый аукцион. Об этом сообщают в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

«Здание городской усадьбы конца XVII — XVIII веков выставлено на открытый аукцион со снижением начальной цены 50%. Начальная стоимость объекта культурного наследия — около 300 млн руб. — в два раза ниже, чем в 2016 г., когда объект выставлялся на аукцион впервые», — говорится в сообщении.

Стартовая цена усадьбы в центре Москвы составляет 307,6 млн руб. Она находится в 27 м от метро «Чистые пруды» на первой линии домов по адресу: Потаповский пер., д. 6, стр. 1. Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения, она представляет собой пятиэтажное кирпичное здание площадью более 4,4 тыс. кв. м.

«Объект имеет свободное назначение и не обременен правами третьих лиц, но перед началом эксплуатации будущий инвестор должен привести здание в порядок и в будущем поддерживать его надлежащее состояние», — отмечается в сообщении.

При этом износ усадьбы составляет 56%, поэтому новый собственник будет обязан в течение пять лет отреставрировать историческое здание.

«В 2009 г. на объекте произошел пожар: в результате его тушения водой было пролито несколько этажей здания, в том числе бывшая квартира Абрикосовых. Помещения требуют серьезной реставрации. Новый собственник объекта культурного наследия должен выполнить инженерно-техническое обследование, провести первоочередные противоаварийные работы, разработать проект реставрации и благоустройства и после согласования работ и получения разрешения на них реализовать проект. Все эти этапы будут проходить под контролем специалистов Мосгорнаследия», — приводятся в материале слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова

На объекте нельзя изменять облик и конструкции здания, а также организовывать склады, огнеопасные и загрязняющие предприятия. Рекомендуется использовать усадьбу под доходный дом.

Заявки на участие принимаются до 24 апреля. Аукцион пройдет 28 апреля 2018 г.