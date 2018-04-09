Глава Подмосковья намерен решить проблему долгостроев в Одинцовском районе к 2020 году

"Наша задача — сделать так, чтобы каждый, кто не получил до сих пор ключи от своих квартир, четко понимал, что происходит, что мы персонально сопровождаем достройку каждого объекта. Наши планы — решить проблемы обманутых дольщиков, в Одинцовском районе, в частности, в 2019 и частично 2020 годах", — приводятся слова Воробьева в сообщении.

По словам главы Одинцовского района Андрея Иванова, к настоящему моменту около 1,4 тыс. человек ждут свои квартиры в муниципалитете. «В 2014 году в районе было семь проблемных объектов и более 3 тыс. дольщиков. За этот период мы смогли обеспечить ключами от квартир более 1,6 тыс. человек», — приводятся его слова в сообщении пресс-службы губернатора.

Иванов добавил, что до конца 2018 года застройщик введет в эксплуатацию три корпуса жилого квартала «Гусарская баллада». Еще 768 человек получат свое жилье после того, как новый инвестор достроит в 2018 году 2,4 и 7 кварталы ЖК «Изумрудная долина».