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Глава Подмосковья намерен решить проблему долгостроев в Одинцовском районе к 2020 году
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Глава Подмосковья намерен решить проблему долгостроев в Одинцовском районе к 2020 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что проблема долгостроев в Одинцовском районе будет решена в 2019-2020 годах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона в своем официальном канале в Telegram.
"Наша задача — сделать так, чтобы каждый, кто не получил до сих пор ключи от своих квартир, четко понимал, что происходит, что мы персонально сопровождаем достройку каждого объекта. Наши планы — решить проблемы обманутых дольщиков, в Одинцовском районе, в частности, в 2019 и частично 2020 годах", — приводятся слова Воробьева в сообщении.
По словам главы Одинцовского района Андрея Иванова, к настоящему моменту около 1,4 тыс. человек ждут свои квартиры в муниципалитете. «В 2014 году в районе было семь проблемных объектов и более 3 тыс. дольщиков. За этот период мы смогли обеспечить ключами от квартир более 1,6 тыс. человек», — приводятся его слова в сообщении пресс-службы губернатора.
Иванов добавил, что до конца 2018 года застройщик введет в эксплуатацию три корпуса жилого квартала «Гусарская баллада». Еще 768 человек получат свое жилье после того, как новый инвестор достроит в 2018 году 2,4 и 7 кварталы ЖК «Изумрудная долина».
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