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ГЗК отказала инвестору в реконструкции здания на ул. Большая Грузинская
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ГЗК отказала инвестору в реконструкции здания на ул. Большая Грузинская 

Агентство «Москва» 1 час назад
Большая Грузинская. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Грузинская, вл. 32-34, стр. 8 (ЦАО) для реконструкции существующего здания. В настоящее время на данной территории расположен гараж. Общая площадь объекта составляет порядка 90 кв. м», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор намеревался изменить вид разрешенного использования земельного участка для строительства объекта здравоохранения и провести реконструкцию существующего здания. В рамках работ по реконструкции планировалось возведение дополнительного этажа и увеличение площади здания до 218 кв. м для размещения там медицинского центра.
«Поскольку запланированные изменения могут доставить неудобства жителям домов, расположенных рядом с объектом, ГЗК сочла нецелесообразным внесение изменений в ПЗЗ и проведение работ по реконструкции здания», — пояснил К. Тимофеев.
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