ГЗК отказала инвестору в реконструкции здания на ул. Большая Грузинская

Большая Грузинская. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Грузинская, вл. 32-34, стр. 8 (ЦАО) для реконструкции существующего здания. В настоящее время на данной территории расположен гараж. Общая площадь объекта составляет порядка 90 кв. м», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева , инвестор намеревался изменить вид разрешенного использования земельного участка для строительства объекта здравоохранения и провести реконструкцию существующего здания. В рамках работ по реконструкции планировалось возведение дополнительного этажа и увеличение площади здания до 218 кв. м для размещения там медицинского центра.

«Поскольку запланированные изменения могут доставить неудобства жителям домов, расположенных рядом с объектом, ГЗК сочла нецелесообразным внесение изменений в ПЗЗ и проведение работ по реконструкции здания», — пояснил К. Тимофеев.