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ГЗК одобрила реконструкцию Хлебзавода №28 в Зеленограде с увеличением площади
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ГЗК одобрила реконструкцию Хлебзавода №28 в Зеленограде с увеличением площади 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Хлебзавод № 28 в Зеленограде будет реконструирован, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 апреля 2018 г. согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы по адресу: проспект Генерала Алексеева, вл. 44 (ЗелАО), для реконструкции зданий хлебозавода №28 и нового строительства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что планируется провести реконструкцию цеха производства хлебобулочных изделий и рабочего общежития. Также в рамках проведения работ по реконструкции объекта предусмотрено возведение нового цеха производства панировочных сухарей, складов готовой продукции, хозяйственных построек, гаражного бокса и др. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, после завершения реконструкции площадь хлебзавода будет увеличена более чем на 40%: с 18,4 тыс. до 26,1 тыс. кв. м.
Строительство Хлебозавода №28 было завершено в 1981 г. Сегодня здесь производят различные кондитерские и хлебобулочные изделия.
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