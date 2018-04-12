ГЗК одобрила реконструкцию Хлебзавода №28 в Зеленограде с увеличением площади

Хлебзавод № 28 в Зеленограде будет реконструирован, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 12 апреля 2018 г. согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы по адресу: проспект Генерала Алексеева, вл. 44 (ЗелАО), для реконструкции зданий хлебозавода №28 и нового строительства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что планируется провести реконструкцию цеха производства хлебобулочных изделий и рабочего общежития. Также в рамках проведения работ по реконструкции объекта предусмотрено возведение нового цеха производства панировочных сухарей, складов готовой продукции, хозяйственных построек, гаражного бокса и др. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева , после завершения реконструкции площадь хлебзавода будет увеличена более чем на 40%: с 18,4 тыс. до 26,1 тыс. кв. м.

Строительство Хлебозавода №28 было завершено в 1981 г. Сегодня здесь производят различные кондитерские и хлебобулочные изделия.