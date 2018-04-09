Минэкологии оштрафовало фирму в Люберцах на полмиллиона рублей

Фирму оштрафовали за загрязнение прибрежной зоны реки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкоогии Подмосковья.

В сообщении говорится, что ООО «Гермес», которое занимается планировкой земельного участка для строительства торгово-складского комплекса в Люберцах , засыпало берег реки Кобыленки строительным мусором.

По словам главы Минэкологии региона Александра Когана, на ООО наложено 4 административных штрафа на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Министр напомнил, что ранее специалисты ведомства рассчитали ущерб окружающей среде, который превысил 1 млн рублей. Эта сумма также будет предъявлена нарушителю для возмещения.

Природоохранная прокуратура будет контролировать устранение нарушений, заключается в материале.