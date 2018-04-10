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Строительство производственно-складского комплекса в Балашихе планируют завершить в июле-сентябре
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Строительство производственно-складского комплекса в Балашихе планируют завершить в июле-сентябре 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: MosDay.ru
Строительство производственно-складского комплекса на Новомилетском шоссе в Балашихе идет по графику и завершится в III квартале 2018 г., сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству кровли. Строительство в графике, плановое завершение работ — III квартал 2018 г.», — приводятся в сообщении слова начальника надзорного ведомства Руслана Тагиева.
В пресс-службе добавили, что в рамках первой очереди строительства возводится производственный склад с административно-бытовыми помещениями площадью более 11,2 тыс. кв. м. На прилегающей территории будут обустроены паркинг, места для погрузки-разгрузки транспортных средств. Строительство осуществляется за счет средств инвестора.
Отмечается, что в ходе проведенной проверки объекта Главгосстройнадзор выявил нарушения в части ведения исполнительной документации и содержания строительной площадки. Выдано предписание на устранение нарушений до 10 мая 2018.
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