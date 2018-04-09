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Продажа бывшего автобусного парка может принести бюджету Перми свыше 100 миллионов
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Продажа бывшего автобусного парка может принести бюджету Перми свыше 100 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Администрация Перми выставит на продажу один из самых крупных имущественных комплексов площадью 58,5 тыс. кв. метров, расположенный по адресу улица Энергетиков, 50.
Ранее по этому адресу располагался автобусный парк. Потенциальным покупателям предложат десять зданий общей площадью свыше 22 тыс. кв. метров, включающих в себя офисные, производственные и складские помещения. Зонирование участка — ПК-4: зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности с разрешенным использованием под промышленные и складские объекты.
В пермском Департаменте имущественных отношений рассчитывают на существенное пополнение городского бюджета в случае реализации имущественного комплекса. Эксперты предварительно оценивают его стоимость в 120-130 миллионов рублей. К преимуществам участка относят подъездные пути с разрешенным грузовым движением и наличием на его территории трансформаторной подстанции.
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