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Апартаменты в историческом особняке стали для костромички кошмаром
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Апартаменты в историческом особняке стали для костромички кошмаром 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичка не знала, что обладать апартаментами в историческом особняке очень дорого, узнал KOSTROMA.TODAY. 31-летняя женщина владеет квартирой в историческом здании первой половины XIX века на улице Комсомольской, 31.
Дом давно выглядит не лучшим образом, поэтому в прошлом году родственники его жильцов решили пожаловаться в инстанции на то, что он вот-вот может развалиться. И неплохо бы привести его в порядок.
В августе прошлого года на место выехала инспекция по охране объектов культурного наследия. Вот только результат был не тот, на который рассчитывали жители. Предписание отремонтировать дом до 15 января выдали самим жильцам.
Дом уже много лет выглядит не очень.
Люди всегда считали, что за домом должны следить не они, а соответствующие ведомства. Но выяснилось: квартиры приватизированы, и обязанность по содержанию здания ложится на жильцов.
Собственники квартир требование инспекции не исполнили и ничего не сделали для сохранения памятника архитектуры. И против них оставили протоколы об административном нарушении.
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе Димитровского суда, одну из владелиц квартир в историческом здании приговорили к штрафу в размере 2 тысяч рублей.
Остальные жильцы заплатили те же суммы.
Ремонт здания явно обойдется недешево.
При этом приводить в порядок свой дом им все равно придется. А, как известно, историческая реставрация стоит сотни тысяч, если не миллионы, рублей.
Кирпичное здание на улице Комсомольской является ценным образом ампирной застройки Костромы. Оно было сооружено в 1821 г.
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