В Удмуртии для моногородов выделят средства на ремонт дорог и канализации 

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Фонд развития моногородов России выделит 74,5 миллиона рублей на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры в моногородах Удмуртии.
Как рассказал министр финансов региона Станислав Евдокимов, из этой суммы 47 миллионов направят на строительство дорог и 31 миллион — на строительство канализационных сетей. Отметим, что средства поступят двумя траншами — в 2018 и в 2019 году.
Напомним, что моногородом называют такие населенные пункты, экономическая деятельность в котором тесно связана с единственным предприятием или группой тесно интегрированных между собой предприятий. В Удмуртии, в частности, такой статус имеют три города — Воткинск, Глазов и Сарапул.
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