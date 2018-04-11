Ещё
Доходная и расходная части бюджета Удмуртии увеличат более чем на 500 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходная и расходная части бюджета Удмуртии увеличат более чем на 500 млн рублей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Расходы и доходы бюджета Удмуртии в 2018 году увеличат на 541 млн рублей, а в 2019 году почти на 55 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
78,5 млн рублей поступят из Фонда развития моногородов. Средства направят на модернизацию моногородов. 47,3 млн рублей потратят на реконструкцию дороги по улице Победы в Воткинске. 31,1 млн рублей направят на строительство канализационных сетей Воткинска.
Из резервного фонда правительства России дополнительно на дороги выделят 200 млн рублей. Часть средств направят на окончание работ по реконструкции моста через реку Чепца на дороге Балезино-Сергино.
Почти 318 млн рублей дотаций поступят из федерального бюджета на доведение зарплат до уровня прожиточного минимума. Напомним, в Удмуртии он составляет 12 837,45 рубля.
«В целом дополнительная потребность составляет 2 млрд 455 млн рублей. Поправками предлагается увеличить бюджетные ассигнования главным распорядителям бюджетных средств на общую сумму 2 миллиарда 80 миллионов рублей, за счет зарезервированных в Законе о бюджете средств и дотации из федерального бюджета», — рассказал министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов.
С учетом изменений в 2018 году доходы бюджета республики составят 68 млрд 764 млн рублей, расходы — 68 млрд 481 млн рублей.
ИА «Сусанин»: последние новости
Число обманутых дольщиков в Удмуртии за 2017 год сократилось на 136 человек Фонд развития моногородов профинансирует строительство канализации в городах Удмуртии Генеральский дом Ижевска не смогли сдать в аренду за 1 рубль
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России611
Рубль продолжил безустанное падение135
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель76
Авиакатастрофа в Хабаровске6
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1104
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение