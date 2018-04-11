Доходная и расходная части бюджета Удмуртии увеличат более чем на 500 млн рублей

Ижевск. Удмуртия . Расходы и доходы бюджета Удмуртии в 2018 году увеличат на 541 млн рублей, а в 2019 году почти на 55 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

78,5 млн рублей поступят из Фонда развития моногородов. Средства направят на модернизацию моногородов. 47,3 млн рублей потратят на реконструкцию дороги по улице Победы в Воткинске . 31,1 млн рублей направят на строительство канализационных сетей Воткинска.

Из резервного фонда правительства России дополнительно на дороги выделят 200 млн рублей. Часть средств направят на окончание работ по реконструкции моста через реку Чепца на дороге Балезино-Сергино.

Почти 318 млн рублей дотаций поступят из федерального бюджета на доведение зарплат до уровня прожиточного минимума. Напомним, в Удмуртии он составляет 12 837,45 рубля.

«В целом дополнительная потребность составляет 2 млрд 455 млн рублей. Поправками предлагается увеличить бюджетные ассигнования главным распорядителям бюджетных средств на общую сумму 2 миллиарда 80 миллионов рублей, за счет зарезервированных в Законе о бюджете средств и дотации из федерального бюджета», — рассказал министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов

С учетом изменений в 2018 году доходы бюджета республики составят 68 млрд 764 млн рублей, расходы — 68 млрд 481 млн рублей.