Ещё
В Омске за счёт регионального бюджета отремонтируют аварийную пятиэтажку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске за счёт регионального бюджета отремонтируют аварийную пятиэтажку 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сегодня, 9 апреля, состоялось аппаратное совещание в правительстве Омской области. Глава региона Александр Бурков поддержал предложение мэрии о выделении денег из резервного фонда областного бюджета на реконструкцию аварийного дома по улице 20-го Партсъезда в Омске. В пятиэтажном доме разрушается стена.
«Дом был признан аварийным, и до тех пор, пока программа по расселению граждан из аварийного и ветхого жилья не продлена, собственники помещений обязаны сохранять свое имущество в надлежащем состоянии и не могут вносить никаких конструктивных изменений внутри квартир и общих помещений», — отметили в пресс-службе мэрии.
Отметим, что администрация города передаст в министерство строительство и ЖКХ пакет документов о с информацией об объекте. Минстрой примет решение о выделение денег на ремонт. После этого начнётся процедура реконструкции дома.
Добавим, что всех жильцов дома уведомили о необходимости временно покинуть квартиры во избежание несчастных случаев.
АиФ-Омск: последние новости
Крушим стены по закону. Что грозит омичам за незаконную перепланировку Омской области на ремонт и строительство дорог выделили 106 млн рублей Реконструкция аэропорта Омск-Фёдоровка может начаться только в 2025 году
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул280
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй90
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»153
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия179
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина45
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение