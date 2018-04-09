В Омске за счёт регионального бюджета отремонтируют аварийную пятиэтажку

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 9 апреля, состоялось аппаратное совещание в правительстве Омской области . Глава региона Александр Бурков поддержал предложение мэрии о выделении денег из резервного фонда областного бюджета на реконструкцию аварийного дома по улице 20-го Партсъезда в Омске . В пятиэтажном доме разрушается стена.

«Дом был признан аварийным, и до тех пор, пока программа по расселению граждан из аварийного и ветхого жилья не продлена, собственники помещений обязаны сохранять свое имущество в надлежащем состоянии и не могут вносить никаких конструктивных изменений внутри квартир и общих помещений», — отметили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что администрация города передаст в министерство строительство и ЖКХ пакет документов о с информацией об объекте. Минстрой примет решение о выделение денег на ремонт. После этого начнётся процедура реконструкции дома.

Добавим, что всех жильцов дома уведомили о необходимости временно покинуть квартиры во избежание несчастных случаев.