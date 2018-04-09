Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Список муниципалитетов России с населением от 300 тысяч человек, где зафиксированы минимальные средние цены на новые квартиры, возглавляет Магнитогорск . Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в понедельник, 9 апреля.

По данным аналитиков, в среднем квартира в обычной российской новостройке стоит три миллиона рублей. В Магнитогорске стоимость среднестатистического предложения — полтора миллиона рублей, в Брянске и Нижнем Тагиле — 1,8 миллиона рублей — почти в десять раз меньше, чем в Москве (11,2 миллиона рублей).

Орел, Оренбург, В десятку городов с недорогими квартирами также вошли: Махачкала Новокузнецк . Там средняя цена лота составляет около 1,9 миллиона рублей. Во Владикавказе Саратове и Кургане стоимость предложения едва превышает два миллиона рублей.

Максимальны цены на новое жилье, помимо Москвы, в Санкт-Петербурге (6,9 миллиона рублей), Сочи (шесть миллионов), Владивостоке Севастополе (в обоих — 4,6 миллиона рублей за квартиру в среднем).

Согласно представленным материалам, за первый квартал 2018-го в среднем новые квартиры в России стали дороже почти на три процента. Рост цен в новостройках зафиксирован в 55 городах из 69-ти, где проводилось исследование.