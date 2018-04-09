Названы города России с самыми дешевыми квартирами

Список муниципалитетов России с населением от 300 тысяч человек, где зафиксированы минимальные средние цены на новые квартиры, возглавляет Магнитогорск. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в понедельник, 9 апреля.
По данным аналитиков, в среднем квартира в обычной российской новостройке стоит три миллиона рублей. В Магнитогорске стоимость среднестатистического предложения — полтора миллиона рублей, в Брянске и Нижнем Тагиле — 1,8 миллиона рублей — почти в десять раз меньше, чем в Москве (11,2 миллиона рублей).
В десятку городов с недорогими квартирами также вошли: Махачкала, Орел, Оренбург, Новокузнецк. Там средняя цена лота составляет около 1,9 миллиона рублей. Во Владикавказе, Саратове и Кургане стоимость предложения едва превышает два миллиона рублей.
Максимальны цены на новое жилье, помимо Москвы, в Санкт-Петербурге (6,9 миллиона рублей), Сочи (шесть миллионов), Владивостоке и Севастополе (в обоих — 4,6 миллиона рублей за квартиру в среднем).
Согласно представленным материалам, за первый квартал 2018-го в среднем новые квартиры в России стали дороже почти на три процента. Рост цен в новостройках зафиксирован в 55 городах из 69-ти, где проводилось исследование.
Ранее сообщалось, что вторичное жилье по итогам первого квартала также подорожало в большинстве крупных городов страны. Наиболее ощутимо выросла средняя стоимость предложения в Рязани, Калининграде и Санкт-Петербурге.