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Мэрия ждёт конвертов с суммами от желающих купить гостиницу «Царьград»
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Мэрия ждёт конвертов с суммами от желающих купить гостиницу «Царьград» 

76.ru 41 минуту назад
Фото: 76.ru
Трёхэтажное здание гостиницы «Царьград» на улице Андропова, 5/24 снова выставили на продажу. Мэрия Ярославля опубликовала постановление с условиями покупки исторического дома. И уже ждёт от покупателей конверты с суммами.
— Форма подачи предложения о цене — в запечатанном конверте, — уточняет важную деталь постановление мэрии. — Начальная цена 105,198 миллиона рублей.
Здание площадью 2 194 квадратных метров является объектом культурного наследия регионального значения. Соответственно, будущему владельцу придётся исполнять охранные обязательства и сохранять облик дома неизменным.
Это здание выставляют на продажу с 2016 года, за это время оно немного упало в цене. Гостиницу «Царьград» в Ярославле построил купец Иван Дунаев, какой она задумывалась изначально, читайте в большой истории блистательного отеля.
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