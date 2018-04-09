Власти Мурманской области и «Росатом» построят спорткомплекс в заполярном городе атомщиков

"Утвержден план мероприятий по реализации Соглашения «О сотрудничестве ГК „Росатом“ и правительства Мурманской области» на 2018 год. Финансирование мероприятий из областного бюджета предусмотрено в объеме 39,1 млн рублей", — сообщает компания.

Главное из запланированных на 2018 год мероприятий — строительство в Полярных Зорях физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы по возведению этого объекта начались в конце 2017 года. В текущем году на строительство выделено 70 млн рублей, в том числе 25 млн из областного бюджета.

Еще один масштабный проект, который реализуется в Полярных Зорях, — создание городского парка на берегу озера Пинозеро. За несколько лет на месте лесного массива в южной части города появился огромный парк с множеством инфраструктурных объектов, ставший излюбленным местом отдых горожан. В 2018 году в парке будут созданы еще два объекта парка — «Атомный остров» и «Спортивный остров».

Также в рамках соглашения средства будут выделены муниципальным учреждениям культуры и образования на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ и на планировку земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям. Всего на мероприятия по благоустройству моногорода в раках соглашения региональный бюджет выделит почти 40 млн рублей. Сколько средств будет выделено «Росатомом», в компании не уточняют.