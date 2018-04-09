Строительство жилого объекта. Недвижимость Словении в вопросах и ответах

Строительство жилого объекта

Недвижимость Словении в вопросах и ответах

Эксперты компаний Future Real Estate, Century 21 Slovenia и Rein Group рассказывают, где хотят жить словенцы, анализируют текущее состояние рынка и предлагают инвесторам объекты для капиталовложений.

«Недвижимость Словении в вопросах и ответах» — это консультации словенских экспертов по инвестиционным вопросам.

директор Future Real Estate, представитель Century 21 Slovenia в России

Андрея Трафела

директор агентства Century 21 Ljubljana

Сречко Юдар

кредитный специалист компании Century 21 Почему в Словении интересны инвестиции в жилую недвижимость?

Всё просто: в стране не хватает квадратных метров. Всё, что было построено в прошлом, уже продано. А многие строительные проекты были заморожены после 2008 года, то есть кризис сформировал дефицит предложения нового жилья на рынке Словении. Особенно это заметно в столице и её пригородах, на побережье и в крупных городах.

Сколько можно заработать на строительстве и перепродаже жилого объекта?

Инвестор может заработать на таких проектах от 10% до 30%. Разумеется, речь идёт о хорошо продуманных проектах, которые соответствуют ожиданиям рынка. Нужно быть уверенным, что большая часть квартир будет продана ещё на этапе строительства.

Под такие проекты можно привлечь банковское финансирование, тем самым увеличить доходность. Готовность кредитной организации профинансировать проект, доказывает его надежность, ведь банк внимательно проверяет все данные, прежде чем одобрить кредит.

Вообще же в Словении можно приобрести, как строительный объект с уже готовым проектом, который не был реализован, так и подобрать земельное пятно и проект под текущий запрос рынка.

Как изменяются цены на жилье в Словении последние годы?

Цены снижались до 2014 года. Даже в 2015 было зафиксировано падение, правда, символическое — менее 1%. Но уже в 2016 году началось существенное восстановление: по данным Global Property Guide за тот год цены увеличились на 6,27%. Похожий рост был и в 2017 году. В зависимости от региона он составил от 4% до 10%. Например, в приморском Портороже летом 2016 года средняя цена квадратного места составляла €2100, а в 2017 году — €2260.

Если приобретать объект сегодня, то можно рассчитывать, что в ближайшие два года его цена вырастет в пределах 10-15%.

Кто будет конечным покупателем построенного жилья?

Покупатели — это словенцы: большинство предложений пользуются спросом именно на внутреннем рынке. Взрослеют дети, создаются семьи, и молодые люди хотят въехать с новое просторное жилье. Поэтому успех проекта зависит от того, насколько учтена психология словенца.

Какие типы жилья пользуются спросом?

В данный момент в Словении популярны три направления. Это двойчики-тройчики, то есть дома на 2-3 квартиры, каждая из которых имеет отдельный вход; это коттеджи и это квартиры площадью 60-70 кв.м. в небольших 2-3 этажных зданиях. В таких домах расположено по 10-15 квартир.

В каких регионах страны проекты будут перспективны?

По-прежнему стоит обратить внимание на Любляну . Несмотря на то, что в столице возводится несколько новых проектов, спрос по-прежнему выше предложения, и большинство квартир продается на стадии строительства. Также интересны другие крупные города — Марибор , Целье, Крань — а также их пригороды. Здесь инвестиционных проектов почти нет, а квартира или дом в нескольких минутах от центра, это то, что нужно словенцу.

Чем инвестиции в жилую недвижимость отличаются от инвестиций в коммерческую?

Жилищное строительство ведется быстрее и, кроме того, после получения разрешения и начала стройки, ты сразу можешь приступать к продажам. С другой стороны у коммерческой недвижимости выше доходность. Но коммерческие объекты больше подходит получения дохода с аренды, а для продажи предпочтительнее именно жилая недвижимость.

Что выгоднее — строить с нуля или купить готовое?

Конечно, выгоднее входить в строительные проекты с нуля. Но тут важно понять возможности инвестора. Несомненно, для сдачи, покупки и последующей перепродажи дома или квартиры нужно меньше инвестиций, чем для строительства коттеджного поселка или многоквартирного дома.

Проект в окрестностях окрестности Марибора — строительство новой очереди жилого комплекса. В каждом построенном блоке 20 квартир. Большая часть квартир продается здесь ещё до окончания строительства. Покупатели здесь — молодые семьи, которые решают первый квартирный вопрос в своей жизни, а также те, кто переезжает сюда из более скромного места.

Наибольшим спросом, причем уже не только у словенцев, пользуется жилье на побережье. Можно сказать, это дефицит, поскольку протяженность береговой линии Словении невелика — меньше 50 км. Вот одна из немногих новостроек в районе Порторожа. Это классическая «квартира выходного дня», площадью около 60 кв. м, вариант, подходящий, в том числе, и для сдачи в аренду.

Экодома в 20 километрах от Любляны. Такие здания, практически автономные, популярны сейчас по всей Европе. Главное их преимущество — низкие расходы на содержание жилья. После получения всех разрешений процесс возведения подобного здания занимает от 2 месяцев. Цена строительства под ключ составляет от €1100 до €1450 за кв. м жилой площади.

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