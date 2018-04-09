Энергетики грозят отключить строящиеся станции метро Петербурга из-за долгов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 9 апреля. / ТАСС /. «Петербургская сбытовая компания» (АО «ПСК») намерена отключить от электроэнергии объекты строительства метрополитена Санкт-Петербурга, работы на которых ведет компания «Метрострой», из-за задолженности за электроэнергию в размере 63,3 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в ПСК.

"С 11 апреля 2018 года АО «Петербургская сбытовая компания» намерена ввести режим ограничения подачи электроэнергии в отношении строящихся объектов метрополитена — площадки станции «Новокрестовская» и шахты 465 Невско-Василеостровской линии, шахт 571 и 572 Лахтинско— Правобережной линии и шахты 841 Красносельско-Калининской ветки. Такой шаг вызван ростом задолженности за потребленную электроэнергию, продолжающимся с июля 2017 года, до уровня 63,3 млн рублей и отсутствием сведений по перспективам оплаты", — сообщили в пресс-службе.

В компании также отметили, что уже необднократно обращались с просьбой погасить задолженность к властям города, которых представляет Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. В прошлом году по данным обращениям провели совместное совещание с участием «Метростроя», комитета и сбытовой компании, где договорились о погашении до декабря 2017 года долга на 50 млн рублей, однако «потребителем было оплачено лишь 35 млн рублей, а к апрелю 2018 года долг только увеличился», отметили в ПСК.

В компании также сообщили, что в марте текущего года в комитет по развитию транспортной инфраструктуры также направлялись письма о неисполнении платежей «Метростроем», однако «никаких действенных мер в связи с этим обращением не последовало». Ежедневно, по данным ПСК, объекты «Метростроя» потребляют электричества на сумму около 1 млн рублей.

Банковские проволочки

В компании «Метрострой» задержку платежей объяснили «неповоротливостью системы банковского сопровождения». Кроме того, в «Метрострое» также отметили, что у строительства объектов меняется заказчик — эти полномочия переходят от Комитета по развитию транспортной инфрастурктуры Санкт-Петербурга к госучреждению «Дирекция транспортного строительства», которая, согласно уставу организации, подчинена комитету.

"Из-за всех этих проволочек возникло отставание от графиков платежей, который был составлен без учета особенностей работы системы банковского сопровождения", — отметили в «Метрострое», выразив надежду на то, что «отключения этого и других объектов удастся избежать».

В компании также сообщили, что направили в ПСК письмо с гарантией погасить долг до 20 апреля. «Это явление временное и никаким образом не повлияет на сдачу объекта», — заключили в «Метрострое».

О компаниях и строительстве метро

"Метрострой" — акционерное общество, которое занимается строительством метрополитена в Санкт-Петербурге, а также возведением ряда других инфраструктурных объектов в городе. В частности, «Метрострой» являлся генеральным подрядчиком завершения строительства стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу летом этого года.

Станции метро в Петербурге строятся также в рамках подготовки к чемпионату мира — в 2018 году в городе введут сразу пять станций метрополитена, две из которых — «Новокрестовская» и «Беговая» (Невского-Василеостровская линия) являются объектами транспортной инфраструктуры города, которые строят в рамках подготовки к спортивному событию.