Савельев: нужно ужесточить наказание за нарушения при строительстве детских учреждений

Необходимо ужесточить наказание за нарушения, которые допускают застройщики при возведении зданий для детских учреждений. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности Дмитрий Савельев ЛДПР ), рассказали в пресс-службе депутата.

По его словам, в ближайшие годы в России следует ожидать роста рождаемости, и нарушения строительных норм при возведении детских объектов могут быть крайне опасными для детей.

В качестве примера Савельев привёл случай из Омской области , где застройщик при строительстве детсада использовал, вопреки проекту, более тонкие железобетонные плиты.

«Суд присудил строительной компании штраф в 50 тысяч рублей и потребовал устранить нарушения, которые могут грозить надёжности здания, а значит, могут стать причиной гибели маленьких детей. Однако застройщик не спешит исполнить требования суда», — сказал Савельев.

Штраф в несколько десятков тысяч рублей для компании, ведущей строительство многомиллионного объекта, явно недостаточен, считает Савельев.

«Необходимо отстранять от должностей с дальнейшим запретом на работу в аналогичной должности всех причастных руководителей в администрации. А строительная компания, допустившая нарушения, должна лишаться права на участие в тендерах на строительство детских учреждений в будущем», — подчеркнул депутат.