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Савельев: нужно ужесточить наказание за нарушения при строительстве детских учреждений
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Савельев: нужно ужесточить наказание за нарушения при строительстве детских учреждений 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Необходимо ужесточить наказание за нарушения, которые допускают застройщики при возведении зданий для детских учреждений. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности Дмитрий Савельев (ЛДПР), рассказали в пресс-службе депутата.
По его словам, в ближайшие годы в России следует ожидать роста рождаемости, и нарушения строительных норм при возведении детских объектов могут быть крайне опасными для детей.
В качестве примера Савельев привёл случай из Омской области, где застройщик при строительстве детсада использовал, вопреки проекту, более тонкие железобетонные плиты.
«Суд присудил строительной компании штраф в 50 тысяч рублей и потребовал устранить нарушения, которые могут грозить надёжности здания, а значит, могут стать причиной гибели маленьких детей. Однако застройщик не спешит исполнить требования суда», — сказал Савельев.
Штраф в несколько десятков тысяч рублей для компании, ведущей строительство многомиллионного объекта, явно недостаточен, считает Савельев.
«Необходимо отстранять от должностей с дальнейшим запретом на работу в аналогичной должности всех причастных руководителей в администрации. А строительная компания, допустившая нарушения, должна лишаться права на участие в тендерах на строительство детских учреждений в будущем», — подчеркнул депутат.
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