Новую внутриквартальную дорогу построили на юге Москвы 

Новую дорогу протяженностью около 800 метров построили для жителей квартала на улице Речников на юге столицы, новая улица, сооруженная за счет средств инвестора, получила название Корабельной, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«В рамках возведения жилого квартала «Ривер Парк» инвестор ООО «Речников Инвест» за свой счет построил 800 метров внутриквартальной дороги для обеспечения его жителей транспортной доступностью. Построенный участок дороги — от улицы Коломенская до разворотной площадки в конце ЖК «Ривер Парк» с выходом на улицу Речников — выполнен в рамках первой очереди реализации проекта планировки территории (ППТ) многофункциональной зоны №16 района Нагатинский затон», — отмечается в сообщении.
Как пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, новая дорога получила название — улица Корабельная. В выборе названия принимали участие граждане, посредством голосования в соцсетях. Название также утвердили депутаты муниципального собрания района.
Дорога — двухполосная, общая ширина проезжей части — девять метров, ширина тротуаров — три метра. Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта — второй квартал 2018 года. В настоящее время оформляется соответствующая документация. После ввода в эксплуатацию дорога будет передана на баланс города.
«В рамках реализации второй фазы ППТ, инвестор продолжит строительство этой дороги. Планируется, что в 2022-2023 годах она соединит улицу Речников до места пересечения Судостроительной улицы с Нагатинской набережной», — добавил Тимофеев.
ЖК «Ривер Парк» возводят на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинского затона. Ранее здесь располагался Московский судостроительный и судоремонтный завод. По проекту редевелопмента промзоны, на данной территории предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельно стоящих и подземных паркингов на 1646 машино-мест, офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов расположатся объекты торговли и бытового назначения.
Строительство жилого квартала ведется в пять очередей. В период с 2016 по 2017 годы были введены в эксплуатацию шесть жилых домов первой и второй очереди проекта, а также подземный паркинг на 190 и отдельно стоящий паркинг на 530 машино-мест. В апреле 2018 года планируется ввести в эксплуатацию три дома третьей очереди — корпуса №5, №6, №7. Детский сад на 220 мест планируется ввести в эксплуатацию также во втором квартале 2018.
В марте 2018 года застройщик получил разрешение на строительство и приступил к возведению общеобразовательной школы. Детский сад и школа после ввода в эксплуатацию будут переданы на баланс города.
В рамках реализации проекта, за счет средств инвестора благоустраивается часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, промзоны занимают 17% старой Москвы. В этом году там планируется построить 3,4 миллиона квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. Реорганизация промышленных территорий позволяет обеспечить горожан дополнительными жилыми площадями, социальными и культурными объектами, дорогами и парковками.