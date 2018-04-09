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Новую внутриквартальную дорогу построили на юге Москвы
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Новую внутриквартальную дорогу построили на юге Москвы 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Новую дорогу протяженностью около 800 метров построили для жителей квартала на улице Речников на юге столицы, новая улица, сооруженная за счет средств инвестора, получила название Корабельной, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«В рамках возведения жилого квартала «Ривер Парк» инвестор ООО «Речников Инвест» за свой счет построил 800 метров внутриквартальной дороги для обеспечения его жителей транспортной доступностью. Построенный участок дороги — от улицы Коломенская до разворотной площадки в конце ЖК «Ривер Парк» с выходом на улицу Речников — выполнен в рамках первой очереди реализации проекта планировки территории (ППТ) многофункциональной зоны №16 района Нагатинский затон», — отмечается в сообщении.
Как пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, новая дорога получила название — улица Корабельная. В выборе названия принимали участие граждане, посредством голосования в соцсетях. Название также утвердили депутаты муниципального собрания района.
Дорога — двухполосная, общая ширина проезжей части — девять метров, ширина тротуаров — три метра. Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта — второй квартал 2018 года. В настоящее время оформляется соответствующая документация. После ввода в эксплуатацию дорога будет передана на баланс города.
«В рамках реализации второй фазы ППТ, инвестор продолжит строительство этой дороги. Планируется, что в 2022-2023 годах она соединит улицу Речников до места пересечения Судостроительной улицы с Нагатинской набережной», — добавил Тимофеев.
ЖК «Ривер Парк» возводят на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинского затона. Ранее здесь располагался Московский судостроительный и судоремонтный завод. По проекту редевелопмента промзоны, на данной территории предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельно стоящих и подземных паркингов на 1646 машино-мест, офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов расположатся объекты торговли и бытового назначения.
Строительство жилого квартала ведется в пять очередей. В период с 2016 по 2017 годы были введены в эксплуатацию шесть жилых домов первой и второй очереди проекта, а также подземный паркинг на 190 и отдельно стоящий паркинг на 530 машино-мест. В апреле 2018 года планируется ввести в эксплуатацию три дома третьей очереди — корпуса №5, №6, №7. Детский сад на 220 мест планируется ввести в эксплуатацию также во втором квартале 2018.
В марте 2018 года застройщик получил разрешение на строительство и приступил к возведению общеобразовательной школы. Детский сад и школа после ввода в эксплуатацию будут переданы на баланс города.
В рамках реализации проекта, за счет средств инвестора благоустраивается часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, промзоны занимают 17% старой Москвы. В этом году там планируется построить 3,4 миллиона квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. Реорганизация промышленных территорий позволяет обеспечить горожан дополнительными жилыми площадями, социальными и культурными объектами, дорогами и парковками.
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