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Первый на Кавминводах роллердром построят в Железноводске до сентября
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Первый на Кавминводах роллердром построят в Железноводске до сентября 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Первый на Кавминводах современный роллердром построят в Железноводске до конца сентября по программе благоустройства городской среды, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города— курорта.
"Строительство начнется в мае, в городском парке в рамках приоритетного президентского проекта комфортной городской среды, на который выделено более 20 млн рублей", — сообщает пресс-служба.
Проект предусматривает также строительство площадки для воркаута, благоустройство паркового озера, тотальную замену плиточного покрытия, установку новых стилизованных скамеек и урн, а также восстановление освещения.
Большинство жителей Железноводска на голосовании по программе формирования комфортной городской среды высказалось за первоочередное благоустройство городского парка, расположенного в крупном жилом микрорайоне в западной части города-курорта. Рейтинговое голосование по двум городским территориям в рамках программы прошло в 18 марта на счетных участках, которые находились рядом с избирательными участками по выборам президента РФ. Всего свое мнение по объектам благоустройства выразили более 13 тыс. человек.
По данным Северокавказстата, в Ставропольском крае реализация приоритетного проекта Минстроя России «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году, на благоустройство общественных пространств и дворов из федерального и краевого бюджетов было направлено 609 млн рублей.
Благоустроили 202 двора и 21 общественную территорию. Проект продлили еще на три года. В 2018 году край получит более 614,5 млн рублей на реализацию программы, и выделит на эти цели 115 млн рублей из краевого бюджета.
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