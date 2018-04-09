Власти Приангарья назвали 12 многоквартирных домов проблемными 

Примечательно, что все 12 проблемных объектов долевого строительства расположены в Иркутске. Общее число обманутых дольщиков, по подсчетам чиновников, достигает 976.
Законопроект, предложенный властями Иркутской области, предусматривает механизмы решения проблем замороженных объектов с привлечением инвесторов. С его помощью власти региона намерены восстановить права 609 обманутых дольщиков уже в нынешнем году. Так, планируется достроить 4 жилых комплекса по улицам Пискунова, Сергеева и Булавина. Остальные стройки, согласно дорожной карте, будут введены в эксплуатацию в 2019-2020 гг. в зависимости от уровня готовности объектов.