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Власти Приангарья назвали 12 многоквартирных домов проблемными
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Власти Приангарья назвали 12 многоквартирных домов проблемными 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Примечательно, что все 12 проблемных объектов долевого строительства расположены в Иркутске. Общее число обманутых дольщиков, по подсчетам чиновников, достигает 976.
Законопроект, предложенный властями Иркутской области, предусматривает механизмы решения проблем замороженных объектов с привлечением инвесторов. С его помощью власти региона намерены восстановить права 609 обманутых дольщиков уже в нынешнем году. Так, планируется достроить 4 жилых комплекса по улицам Пискунова, Сергеева и Булавина. Остальные стройки, согласно дорожной карте, будут введены в эксплуатацию в 2019-2020 гг. в зависимости от уровня готовности объектов.
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