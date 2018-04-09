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Парк в подмосковной Балашихе передан муниципалитету для развития
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Парк в подмосковной Балашихе передан муниципалитету для развития 

РИА Недвижимость 53 минуты назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. Министерством имущественных отношений Московской области согласовано предоставление «Единой дирекции парков городского округа Балашиха» земельного участка для развития, говорится в сообщении областного ведомства.
"Земельный участок на берегу реки Пехорка у улицы Заречной общей площадью 4 гектара передан «Единой дирекции парков городского округа Балашиха» для развития", — сообщается в пресс-релизе.
Как добавляется в нем, здесь расположился парк с детским городком, освещенной прогулочной аллеей у воды, зонами для занятий спорта и активного отдыха. «Содержание такого объекта требует значительных средств, а его развитие — объединения усилий города и правительства Московской области», — отмечается в сообщении.
В нем говорится, что с передачей земельного участка появилась возможность сформировать единую парковую территорию и имущественный комплекс, предусмотреть в муниципальном бюджете необходимые средства на уборку и содержание парка, а также получить средства из областного бюджета для реализации целевых проектов по благоустройству.
В сообщении добавляется, что это не первая передача недвижимости в муниципальную собственность Балашихи. Ранее была оформлена передача 3,5 гектара земли в центре города под строительство школы на 1,1 тысячи мест.
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