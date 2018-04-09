Парк в подмосковной Балашихе передан муниципалитету для развития

"Земельный участок на берегу реки Пехорка у улицы Заречной общей площадью 4 гектара передан «Единой дирекции парков городского округа Балашиха» для развития", — сообщается в пресс-релизе.

Как добавляется в нем, здесь расположился парк с детским городком, освещенной прогулочной аллеей у воды, зонами для занятий спорта и активного отдыха. «Содержание такого объекта требует значительных средств, а его развитие — объединения усилий города и правительства Московской области », — отмечается в сообщении.

В нем говорится, что с передачей земельного участка появилась возможность сформировать единую парковую территорию и имущественный комплекс, предусмотреть в муниципальном бюджете необходимые средства на уборку и содержание парка, а также получить средства из областного бюджета для реализации целевых проектов по благоустройству.

В сообщении добавляется, что это не первая передача недвижимости в муниципальную собственность Балашихи. Ранее была оформлена передача 3,5 гектара земли в центре города под строительство школы на 1,1 тысячи мест.