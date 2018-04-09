Орловские УК задолжали за электричество более 66 млн

Орловской области по информации на 1 марта 2018 года 47 управляющих организаций региона имеют дебиторскую задолженность более двух месяцев перед ООО «Орловский энергосбыт».

В пресс-службе компании сообщили, что общая сумма задолженности составила 66,5 млн рублей. По закону «Орловский энергосбыт» может расторгнуть договора с УК в одностороннем порядке.

Учитывая низкую платежную дисциплину управляющих компаний «Орловский энергосбыт» заинтересован в переходе на прямые договоры с жителями многоквартирных домов.

Управляющие организации обязаны в течение рабочего дня перечислять средства, полученные от граждан за коммунальные услуги, на счёт РСО. Однако многие УК игнорируют это требование закона. Отсутствие посредников между населением и «Орловским энергосбытом» в лице УК по мнению компании положительно повлияет на поступление платежей за электроэнергию и исключит возможность управляющих организаций манипулировать средствами жителей.

В пресс-службе привели пример, когда УК используют преступные схемы. Летом 2017 года областной суд приговорил к 2 годам и 4 месяцам условного срока директора управляющих компаний ООО «Жилсервис „Стрелецкое“ и ООО „Водсервис“ Владимира Шананина. Шананин на протяжении нескольких лет не перечислял полученные за электроэнергию от жителей средства на счёт „Орловского энергосбыта“. Ущерб составил порядка 12 млн рублей.

В настоящее время Шананин возглавляет УК ООО „Коммунсервис“, которая имеет задолженность за электроэнергию свыше девяти месяцев в размере 892 тысяч рублей.

Напомним, с начала 2018 года года дебиторская задолженность всех управляющих организаций области за электроэнергию выросла на 22,6 млн рублей и по данным на 1 марта 2018 года составляет 147,6 млн рублей.