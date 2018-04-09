Ещё
Орловские УК задолжали за электричество более 66 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орловские УК задолжали за электричество более 66 млн 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области по информации на 1 марта 2018 года 47 управляющих организаций региона имеют дебиторскую задолженность более двух месяцев перед ООО «Орловский энергосбыт».
В пресс-службе компании сообщили, что общая сумма задолженности составила 66,5 млн рублей. По закону «Орловский энергосбыт» может расторгнуть договора с УК в одностороннем порядке.
Учитывая низкую платежную дисциплину управляющих компаний «Орловский энергосбыт» заинтересован в переходе на прямые договоры с жителями многоквартирных домов.
Управляющие организации обязаны в течение рабочего дня перечислять средства, полученные от граждан за коммунальные услуги, на счёт РСО. Однако многие УК игнорируют это требование закона. Отсутствие посредников между населением и «Орловским энергосбытом» в лице УК по мнению компании положительно повлияет на поступление платежей за электроэнергию и исключит возможность управляющих организаций манипулировать средствами жителей.
В пресс-службе привели пример, когда УК используют преступные схемы. Летом 2017 года областной суд приговорил к 2 годам и 4 месяцам условного срока директора управляющих компаний ООО «Жилсервис „Стрелецкое“ и ООО „Водсервис“ Владимира Шананина. Шананин на протяжении нескольких лет не перечислял полученные за электроэнергию от жителей средства на счёт „Орловского энергосбыта“. Ущерб составил порядка 12 млн рублей.
В настоящее время Шананин возглавляет УК ООО „Коммунсервис“, которая имеет задолженность за электроэнергию свыше девяти месяцев в размере 892 тысяч рублей.
Напомним, с начала 2018 года года дебиторская задолженность всех управляющих организаций области за электроэнергию выросла на 22,6 млн рублей и по данным на 1 марта 2018 года составляет 147,6 млн рублей.
Сообщение Орловские УК задолжали за электричество более 66 млн появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловские чиновники вновь решают судьбу «Титаника» В Ливнах на пожаре в квартире пострадал местный житель Орловская область переходит на местную систему координат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»108
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии255
Степаненко покидает Россию66
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1049
Швыряющая младенцев медработница попала на видео31
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение