Огнеборцы спасли четырёх курян их горящего дома 

Пожар произошел в двухкомнатной квартире многоэтажки
8 апреля в 8:23 на номер «112» поступило сообщение о загорании в квартире. По указанному адресу были направлены огнеборцы ПСЧ, 12 ПСЧ, 20 ПСЧ г. Курска, полицейские, медики и работники электросетей. Как было установлено, в 2-х комнатной квартире огнём повреждены кровать, шкаф, вещи б/у, закопчены стены и потолок.
— В квартире проживали две женщины в возрасте около 80 лет. Чтобы эвакуировать их спасателям пришлось вскрывать дверь бензопилой. В результате пострадавшие с признаками отравления угарным газом были доставлены в больницу. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём, — рассказала инспектор ОНД и ПР по городу Курску и Курскому району Татьяна Смирнова.
Как пояснили в пресс-службе МЧС, всего были эвакуированы 10 человек, спасены 4. Подробности устанавливаются.