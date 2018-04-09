Для жителей квартала на улице Речников инвестор построил новую дорогу

Для жителей домов квартала на ул. Речников, вл. 7 (ЮАО) инвестор построил 800 метров дороги. Название новой улицы — Корабельная — горожане выбрали сами. Об этом рассказал Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Он пояснил, что в рамках возведения жилого квартала «Ривер Парк» инвестор ООО «Речников Инвест» за свой счет построил 800 метров внутриквартальной дороги для обеспечения его жителей транспортной доступностью. Построенный участок дороги — от улицы Коломенская до разворотной площадки в конце ЖК «Ривер Парк» с выходом на ул. Речников — выполнен в рамках 1-й очереди реализации проекта планировки территории многофункциональной зоны №16 района Нагатинский затон.

«Новая дорога получила название «улица Корабельная». В выборе названия принимали участие граждане, посредством голосования в сети Фейсбук. Название также утверждено депутатами муниципального собрания района», — пояснил Константин Тимофеев.

Дорога — двухполосная, общая ширина проезжей части — 9 метров, ширина тротуаров — 3 метра. Как сообщили в девелоперской компании, планируемый срок получения разрешения на ввод объекта — второй квартал 2018 года. В настоящее время оформляется соответствующая документация. Стоит отметить, после ввода в эксплуатацию дорога будет передана на баланс города.

«В рамках реализации второй фазы проекта планировки территории, инвестор продолжит строительство этой дороги. Планируется, что в 2022-2023 гг. она соединит улицу Речников до места пересечения Судостроительной улицы с Нагатинской набережной», — рассказал Председатель Комитета.

Напомним, что реализация проекта ЖК «Ривер Парк» осуществляется на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинского затона. Ранее здесь располагался Московский судостроительный и судоремонтный завод. По проекту редевелопмента промзоны, на данной территории предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельностоящих и подземных паркингов на 1 646 машино-мест, офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов расположатся объекты торговли и бытового назначения.

Строительство жилого квартала ведется в пять очередей. В период с 2016 по 2017 гг. были введены в эксплуатацию 6 жилых домов первой и второй очереди проекта, а также подземный паркинг на 190 и отдельностоящий паркинг на 530 машино-мест. В апреле 2018 года планируется ввести в эксплуатацию три дома третьей очереди — корпуса № 5,6,7. Детский сад на 220 мест планируется ввести в эксплуатацию также во 2 квартале 2018. Также в марте этого года застройщик получил разрешение на строительство и приступил к возведению общеобразовательной школы. Детский сад и школа, после ввода в эксплуатацию, будут переданы на баланс города.

Кроме того, в рамках реализации проекта, за счет средств инвестора благоустраивается часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала.

В январе этого года Мэр Москвы в социальной сети «Твиттер» сообщил, что реновация промзон в городе продолжается. «Эти, по сути, депрессивные территории занимают 17% „старой“ Москвы. В этом году построим там 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости, причем не только жилье», — подчеркнул Сергей Собянин. По его словам, реорганизация промышленных территорий позволяет обеспечить горожан дополнительными жилыми площадями, социальными и культурными объектами, дорогами и парковками.