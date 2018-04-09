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В Москве в первом квартале увеличили ввод недвижимости на 9%
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В Москве в первом квартале увеличили ввод недвижимости на 9% 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. В Москве в первом квартале 2018 года увеличили ввод недвижимости в эксплуатацию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% — до 742 тысячи квадратных метров, следует из сообщения столичного департамента градостроительной политики.
Из них 371 тысяча квадратных метров — жилые дома, что на 15% больше показателя первого квартала 2017 года. Всего за три месяца 2018 года в Москве сдали 21 жилой дом, указывается в сообщении.
"За счет привлеченных средств инвесторов введено 468 тысяч квадратных метров недвижимости, или 63%, по жилью этот показатель составляет 90%, инвестиционный ввод — 334 тысячи квадратных метров", — говорится в нем.
РИА Недвижимость: последние новости
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