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Администрации, МУП, школы и детсады задолжали за электроэнергию в Нижегородской области
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Администрации, МУП, школы и детсады задолжали за электроэнергию в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО «Т плюс» в 2018 году продолжают судиться с администрациями муниципалитетов, а также муниципальными предприятиями и учреждениями в Нижегородской области, которые не платят по договорам об электроснабжении. В ответчиках, начиная с января, — администрации Воротынского района, Шарангского района, Шатковского района, Лукояновского района, Сосновского района, Вадского района, Кирилловского сельсовета Арзамасского района, Прокошевского сельсовета и Слободского сельсовета Кстовского района. Суммы долгов — от 113 тыс. руб. до более чем полутора миллионов.
Также иски поданы к детскому саду №32 города Кстово (долг 144 тыс. руб.), муниципальному унитарному предприятию (МУП) «ЖКХ Лысковского района» (108 тыс. руб.), МУП «Райводоканал» города Кулебаки (2 млн 187 тыс. руб.). Плюс 15 марта судом уже удовлетворен еще один иск ПАО «ТНС энерго» к «Райводоканалу на сумму 1 млн 786 тыс. руб., начислены пени в размере 76 тыс. руб.
Следует отметить, что за январь-март 2018 года арбитражный суд уже удовлетворил иски ПАО „ТНС энерго Нижний Новгород“ к МУП „Дивеевское ЖКХ“ на сумму 2 млн 812 тыс. руб., не считая пеней и судебных расходов; к МУП „Водоканал“ Варнавинского района (313 тыс. руб.); к МУП „Зубилихинское ЖКХ“ Краснобаковского района (217 тыс. руб.); к Белозёровскому муниципальному унитарному многоотраслевому производственному предприятию ЖКХ Дальнеконстантиновского района (249 тыс. руб.); МП городского округа Навашинский „Жилкомсервис“ (17 тыс. руб.); к МУП „Воротынское ЖКХ“ (743 тыс. руб.); к МУП „Жилищно— коммунальное хозяйство „Сухоносовское“ Ковернинского района (20 тыс. руб.) и другим муниципальным предприятиям и учреждениям.
На сайте Арбитражного суда Нижегородской области также содержится информация о десятках дел по искам ПАО „Т плюс“ к муниципальным образовательным учреждениям, которые рассматриваются судом в настоящее время.
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