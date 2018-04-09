Британский министр: жилье в стране из-за наплыва иммигрантов подорожало на 20% 

Доминик Рааб, который стал министром по жилищному строительству в январе 2018 года, считает, что власти не должны недооценивать влияние иммиграции на рынок недвижимости страны. Ссылаясь на данные статистического ведомства, он заявил о том, что за последние 25 лет приезжие «взвинтили» цены на жилье примерно на 20%, пишет The Sun. Министр считает, что нужно сделать квартиры в Великобритании доступными для «медсестер, учителей, каждого человека с низким или средним доходом, а также для молодежи». С этой целью нужно увеличить количество строящихся объектов. В 2017 году было возведено 217 000 домов и квартир. Рааб хочет к 2025 году увеличить эту цифру до 300 000. Кстати, сейчас в Великобритании зафиксирована отрицательная динамика по темпам строительства. Это значит, что в стране строится даже меньше жилья, чем раньше.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Великобритании.