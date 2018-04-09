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Резерв как гарантия. В Новосибирской области ограничат оборот земельных участков
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Резерв как гарантия. В Новосибирской области ограничат оборот земельных участков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Повод к распоряжению врио губернатора Травникова — глобальная ревизия в регионе документов территориального планирования регионального и муниципального уровня. Об её итогах на оперативном совещании доложил врио министра строительства области Иван Шмидт.
«Предпосылки к моему предложению были, — заявил Андрей Травников. — В своё время нарушения правоохранительные органы выявили нарушения на территории Барышевского сельсовета. Под будущую реализацию Восточного обхода очень оперативно была создана частная фирма, которая активно занималась скупкой земельных участков под трассу этого объекта».
По мнению Травникова, что подобные прецеденты приводят к дополнительным бюджетным расходам и затягиванию сроков реализации объектов. Именно поэтому заблаговременное резервирование земельных участков под строительство знаковых социальных и инфраструктурных объектов важно как для четкого планирования сроков реализации проектов и эффективного использования земельных ресурсов, которыми обладает Новосибирская область, так и для собственников земельных участков, если они находятся в частной собственности.
«Владельцы земли должны понимать, что в будущем все равно на их территории будет проходить газопровод, дорога или строиться объект. И, соответственно, они должны будут планировать свой бизнес исходя из этой перспективы», — отметил врио губернатора.
После своего выступления Иван Шмидт представил перечень автомобильных дорог, необходимый для внесения изменений в схему территориального планирования области. Аналогичную схему, но уже касаемо газноснабжения региона, была представлена министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
Также ревизию документов территориального планирования провели 30 муниципальных районов, пять городских округов, 26 городских поселений Новосибирской области. Выяснилось, что 34 муниципальным образованиям необходимо внести изменения в документы территориального планирования; 23 сообщили об отсутствии такой необходимости; четыре муниципальных образования не предоставили данные. Это администрация города Купино Купинского района; администрация рабочего поселка Дорогино Черепановского района; администрация рабочего поселка Коченево Коченевского района и администрация рабочего поселка Линево Искитимского района.
По итогам доклада были обозначены основные задачи: в срок до 30 апреля сформировать дорожные карты по внесению изменений в документы территориального планирования. До 31 мая сформировать дорожные карты по подготовке документации по планировке территории. В срок до 30 июня надо определить объёмы финансирования проектных работ, сроки исполнения мероприятий по бюджетному сопровождению, в том числе субсидирование муниципальных образований из бюджета Новосибирской области.
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости».
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