Ещё
Каждый 20‑й житель Подмосковья поучаствовал в создании плана по ремонту дорог на 2018 г
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Каждый 20‑й житель Подмосковья поучаствовал в создании плана по ремонту дорог на 2018 г 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Каждый 20-й житель Московской области принял участие в формировании плана по ремонту дорог в Подмосковье на 2018 год, всего свое мнение высказали более 200 тысяч человек, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.
Ранее Тресков сообщил, что в 2018 году в Московской области будет отремонтировано более 3 тысяч километров дорог, на ремонт которых уже направлены 19 миллиардов рублей. Уже второй год подряд перечень дорог, подлежащих ремонту, определяют жители Подмосковья.
«В разных формах приняли участие в голосовании более 200 тысяч жителей, каждый 20-й житель области так или иначе принял участие в формировании плана ремонта дорог», — сказал Тресков.
Мингосуправление Московской области сделало три рассылки электронных писем, в которых говорилось, что жители могут проголосовать за дороги для ремонта на портале «Добродел». Всего было направлено 8 миллионов писем.
«В прошлом году все запланированные гражданами к ремонту дороги были своевременно отремонтированы. В 2018 году жители в 12 раз больше дорог внесли на голосование, вдвое больше жителей приняли участие в голосовании», — добавил Тресков.
РИАМО: последние новости
Уже почти 1,7 млн билетов на ЧМ‑2018 распределили с сентября 2017 года Пожар произошел в квартире дома на северо‑западе Москвы Почти 120 тыс человек планируют переселить в Москве в рамках программы реновации до 2021 г
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148108
Рубль продолжил резкое падение349
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России74
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым704
Сын Табакова взбесил народ158
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
03:38
Детский сад с огородом-ягодником построят в Южном Бутово
Новости Москвы Экономика
10:37
Победитель аукциона отремонтирует Дом культуры Русакова
Новости Москвы Недвижимость
00:47
Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют
Новости Москвы
00:19
На МЦК началась генеральная уборка
Новости Москвы
03:45
В ночь с 21 на 22 апреля пройдет «Библионочь»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение