Каждый 20‑й житель Подмосковья поучаствовал в создании плана по ремонту дорог на 2018 г

Каждый 20-й житель Московской области принял участие в формировании плана по ремонту дорог в Подмосковье на 2018 год, всего свое мнение высказали более 200 тысяч человек, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков

Ранее Тресков сообщил, что в 2018 году в Московской области будет отремонтировано более 3 тысяч километров дорог, на ремонт которых уже направлены 19 миллиардов рублей. Уже второй год подряд перечень дорог, подлежащих ремонту, определяют жители Подмосковья.

«В разных формах приняли участие в голосовании более 200 тысяч жителей, каждый 20-й житель области так или иначе принял участие в формировании плана ремонта дорог», — сказал Тресков.

Мингосуправление Московской области сделало три рассылки электронных писем, в которых говорилось, что жители могут проголосовать за дороги для ремонта на портале «Добродел». Всего было направлено 8 миллионов писем.

«В прошлом году все запланированные гражданами к ремонту дороги были своевременно отремонтированы. В 2018 году жители в 12 раз больше дорог внесли на голосование, вдвое больше жителей приняли участие в голосовании», — добавил Тресков.