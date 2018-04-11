Курс доллара в ближайшую неделю не повлияет на стоимость авиабилетов

Цены на них были скорректированы до 17 апреля исходя из курса евро в 72 рубля, а доллара — в 59 рублей.

Получается, что с учетом волатильности валют идет фактическое снижение цен на билеты, если учитывать рост стоимости евро и доллара, который произошел сегодня. Кстати, один из туристических поисковиков зафиксировали падение цен на билеты из Москвы в Париж (-23 процента) и из Москвы в Ереван (— 40 процентов).

Впрочем, если евро и доллар и дальше будет расти, билеты подорожают, как это было в 2014 году, когда цены увеличилась на 23-50 процентов (в зависимости от направления).