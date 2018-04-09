Минстрой поддерживает инициативу о страховании жилья в России

"Это абсолютно правильно. Если брать советский опыт, мы его любим часто критиковать, но на самом деле, там было много разумного и здравого. На мой взгляд, это разумное и правильное решение. Мы полностью поддерживаем", — сказал Мень.

По его словам, будет не просто реализовать инициативу, администрировать ее.

Он также добавил, что новшество никак не отразится на ценах, не вызовите их роста.