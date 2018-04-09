Минстрой не ожидает изменения цен на жилье в ближайшее время

Об этом газете «Известия» заявил глава ведомства Михаил Мень . Он отметил, что в будущем эксперты прогнозируют повышение стоимости из-за отказа а от прямого долевого строительства к другим механизмам:

"Пока ситуация стабильная, и мы не видим каких-то предпосылок. Хотя многие эксперты говорят о том, что ужесточение требований к застройщикам и поэтапный переход от прямого долевого строительства, участия граждан в долевом строительстве, к иным более современным механизмам, механизмам, более серьезно защищающим людей, которое инвестируют средство в жилье, могут привести к уменьшению предложения и, соответственно, к увеличению роста".