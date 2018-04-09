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Минстрой не ожидает изменения цен на жилье в ближайшее время
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Минстрой не ожидает изменения цен на жилье в ближайшее время 

Авторадио 2 часа назад
Об этом газете «Известия» заявил глава ведомства Михаил Мень. Он отметил, что в будущем эксперты прогнозируют повышение стоимости из-за отказа а от прямого долевого строительства к другим механизмам:
"Пока ситуация стабильная, и мы не видим каких-то предпосылок. Хотя многие эксперты говорят о том, что ужесточение требований к застройщикам и поэтапный переход от прямого долевого строительства, участия граждан в долевом строительстве, к иным более современным механизмам, механизмам, более серьезно защищающим людей, которое инвестируют средство в жилье, могут привести к уменьшению предложения и, соответственно, к увеличению роста".
Мень добавил, что проблему с обманутыми дольщиками предполагается решить к 2022 году. По словам министра, в первую очередь необходимо достроить дома для пострадавших от банкротства компании «СУ-155». Всего по России дольщиками этого застройщика является 70 тысяч человек.
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