Более 370 тыс. кв. м жилья введено в Москве в январе-марте

С начала года москвичи получили 26 новых социальных и инфраструктурных объектов, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«За первый квартал текущего года в столице введено недвижимости общей площадью 742 тыс. кв. м, из которых 371 тыс. кв. м — жилые дома. За счет привлеченных средств инвесторов введено 468 тыс. кв. м недвижимости, или 63%, по жилью этот показатель составляет 90%, инвестиционный ввод — 334 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина

Уточняется, что помимо 21 жилого дома в числе введенной нежилой недвижимости — пристройка к поликлинике на 100 посещений в смену в Бескудниковском пер. на севере Москвы , административное здание на ул. Петровка, 38, храмовый комплекс Русской православной церкви в Вешняках, административно-деловой центр во Внуково . Построены гостиницы на ул. Островитянова на юго-западе столицы и в пос. Остафьево Новомосковского административного округа, введен многофункциональный коммерческий центр на Новоясеневском проспекте, создана инфраструктура двух тренировочных полей и сервисный центр уличных видов спорта в Лужниках, прирос входной группой и холлами театр Et Cetera. Появилось складское здание в Крылатском, магазин с подземной автостоянкой в Кожухово, АЗС с комплексом сервисных услуг на ул. Сайкина в Даниловском районе, гаражи на Можайском и Каширском шоссе. Введены объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.

«За аналогичный период 2017 г. в Москве было введено 681 тыс. кв. м недвижимости, из которых жилье составило 323 тыс. кв. м», — заключили в пресс-службе.