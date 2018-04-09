Орловские чиновники вновь решают судьбу «Титаника»

Специальная рабочая группа, которая будет заниматься проблемой недостроенного Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, сформирована в правительстве Орловской области

Распоряжение подписано в региональном правительстве. Согласно документу рабочая группа займётся «определением путей продолжения строительства объекта капитального строительства ММЦ Орла », сообщает «Орелград» со ссылкой на документ.

Руководить рабочей группой, в которую вошли руководители профильных департаментов строительства и здравоохранения, будет первый зампред правительства Николай Злобин

Определить дальнейшую судьбу «Титаника» рабочая группа должна в течение 60 дней с момента подписания документа. затем, план мероприятий будет представлен врио губернатора Орловской области.

Напомним, в январе 2018 года врио губернатора Андрей Клычков озвучил два варианта возможного завершения строительства медицинского учреждения: отдать ММЦ частному инвестору под реализацию коммерческого проекта или вновь просить деньги у федерального центра для завершения строительства.

200 млн рублей субсидии из федерального бюджета, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра в 2017 году по федеральной целевой программе «Развитие здравоохранения» не были освоены. Орловская область вернула эти деньги в федеральный бюджет.

В настоящее время строительство медицинского центра заморожено. Следственный комитет расследует многомиллионные хищения строительстве многопрофильного медицинского центра. В общей сложности из бюджета похитили более 295 млн рублей.

Всего на завершение строительства ММЦ Орловской областной клинической больницы было предусмотрено 350 млн рублей, 200 млн из которых составили средства федерального бюджета.

Многопрофильный медцентр строится в Орле с 2007 года. В 2009 году на его возведение было направлено 300 млнрублей, в 2012 — 450 миллионов, в 2014 — 300 миллионов. В 2016 году на ММЦ потратили около 100 млн рублей.

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