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На западе Волгограда из многоэтажки эвакуировали 50 человек
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На западе Волгограда из многоэтажки эвакуировали 50 человек 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Спасатели эвакуировали 50 жильцов девятнадцатиэтажного дома в Дзержинском районе Волгограда из-за пожара.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании 9 апреля в 01:36. На улице 8-й Воздушной армии в многоэтажке в одной из квартир в комнате и на балконе загорелись вещи на площади пяти квадратных метров. Расчетам 15-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь в 01:25. В результате возгорания никто не пострадал. Спасатели предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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