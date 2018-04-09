Казань вошла в пятерку популярных городов России для отдыха на майские

Казань заняла пятое место в рейтинге популярных городов России для отдыха с детьми на майские праздники, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Екатеринбург, Анапа, Пятигорск, Псков и Зеленоградск в В первую десятку городов и курортов, популярных для майского отдыха с детьми, вошли Сочи , Ялта, Санкт-Петербург , Казань, Москва Калининградской области . По данным Tvil.ru, туристы бронируют майский отдых c детьми в Казани в среднем на четыре ночи и тратят на проживание 2,9 тысяч рублей в сутки. Топ-10 российских направлений для отдыха с детьми на майские праздники: Сочи — 2,5 тысячи рублей в сутки/ 10 ночей *Ялта — 2,3 тысячи рублей/ 8,5 ночейСанкт-Петербург — 3,1 тысяча рублей/ 5 ночейКазань — 2,9 тысяч рублей/ 4 ночиМосква— 3,2 тысячи рублей/ 4 ночиЕкатеринбург— 2,6 тысяч рублей/ 3 ночиАнапа — 1,5 тысячи рублей/ 10 ночейПятигорск — 1,7 тысячи рублей/ 3,5 ночиПсков — 2,5 тысячи рублей/ 2 ночиЗеленоградск — 2,7 тысячи рублей/ 3 ночи