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Казань вошла в пятерку популярных городов России для отдыха на майские
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Казань вошла в пятерку популярных городов России для отдыха на майские 

АиФ Казань 46 минут назад
Фото: АиФ Казань
Казань заняла пятое место в рейтинге популярных городов России для отдыха с детьми на майские праздники, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.
В первую десятку городов и курортов, популярных для майского отдыха с детьми, вошли Сочи, Ялта, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Екатеринбург, Анапа, Пятигорск, Псков и Зеленоградск в Калининградской области. По данным Tvil.ru, туристы бронируют майский отдых c детьми в Казани в среднем на четыре ночи и тратят на проживание 2,9 тысяч рублей в сутки.
Топ-10 российских направлений для отдыха с детьми на майские праздники:
Сочи — 2,5 тысячи рублей в сутки/ 10 ночей *Ялта — 2,3 тысячи рублей/ 8,5 ночейСанкт-Петербург — 3,1 тысяча рублей/ 5 ночейКазань — 2,9 тысяч рублей/ 4 ночиМосква— 3,2 тысячи рублей/ 4 ночиЕкатеринбург— 2,6 тысяч рублей/ 3 ночиАнапа — 1,5 тысячи рублей/ 10 ночейПятигорск — 1,7 тысячи рублей/ 3,5 ночиПсков — 2,5 тысячи рублей/ 2 ночиЗеленоградск — 2,7 тысячи рублей/ 3 ночи
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